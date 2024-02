di Erika Noschese

Arriva dal comitato di quartiere di via Irno, costituitosi in via autonoma per la criticità che pare concretizzarsi in caso di costruzione del “cavalcavia”, la proposta per bypassare il passaggio a livello presente in via Fratelli Magnone. A lanciarla Giancarlo Petrosino, residente in via Irno, «forse il palazzo che più verrebbe penalizzato dall’eventuale costruzione di questa nuova strada, stringendo il palazzo fra via Irno (strada già ad alto tasso di inquinamento acustico ed atmosferico a causa del notevole volume di traffico) e la nuova strada, addirittura un cavalcavia tipo “trincerone”, quindi con una colata di cemento e di traffico notevole – ha spiegato il residente – La nostra zona è già carente di parcheggi e con i lavori previsti, si perderebbero ben due parcheggi, per un totale di circa 150/170 auto, mentre esisterebbero diverse soluzioni alternative come la bretella appena inaugurata fra via N. Petrosino lasciata però, inspiegabilmente a senso unico da via Petrosino in direzione tangenziale direzione sud ma forse, in quel rione c’è il “parco” voti di qualche noto esponente politico, prima a livello comunale e dopo, anche a livello regionale e non si vuole “turbare” la serenità di quei cittadini». Il comitato di quartiere evidenzia che «in linea di principio, i residenti in via Irno, non sono affatto contrari all’eliminazione del passaggio a livello di via fratelli Magnone, tuttavia nutrono molte perplessità su come verrà realizzata tale eliminazione. Dobbiamo innanzitutto segnalare e stigmatizzare il fatto che al momento, nessuno degli operatori coinvolti in questa opera “faraonica” abbia pensato di dare una qualche comunicazione ai residenti o di raccogliere le idee o le proposte o anche il dissenso o l’assenso dei residenti in tale area, e infatti nessuno dei residenti ha avuto alcuna notizia circa i lavori da farsi ma, da alcune indiscrezioni e da qualche “disegno” tecnico rinvenuto su Internet, pare che si voglia procedere a costruire una sorta di “cavalcavia-trincerone” parallelo e/o sovrapposto o sullo stesso piano viario della traversa del parcheggio di via Cucciniello (e già i piani non sono a noi residenti, molto chiari!). Tale opera, costituirebbe un’ulteriore cementificazione in una zona già con poco verde, molto trafficata e, a nostro giudizio, forse esistono altre soluzioni, meno impattanti dal punto di vista ecologico e maggiormente efficaci in termini di riduzione del traffico, di qualità della vita dei residenti e di scorrimento dei flussi veicolari, a maggior ragione se si pensa anche al traffico pesante. Infine, non si è tenuto in alcun conto che l’opera prevista, eliminerebbe i due parcheggi che attualmente sono l’unica possibilità di sosta per i residenti e per chi entra in città dalla zona di Fratte e dai paesi limitrofi, quello di via Cucciniello e quello dinanzi al ponte di Rouen, i quali insieme permettono la sosta a circa 150-170 auto, in una zona priva di altri parcheggi o box o anche garages!». Dunque, le proposte: la più semplice è utilizzare la nuova bretella che è stata aperta da poco fra via N. Petrosino e via fratelli Magnone (subito dopo il passaggio a livello a destra, per chi sale verso la tangenziale), permettendo il doppio senso di circolazione, (invece del senso unico attuale da v. Petrosino alla tangenziale), consentendo così sia di immettersi nella tangenziale che di avviarsi verso via Irno, a chi esce dalla tangenziale all’uscita di via Irno, seguendo però l’attuale viabilità sulla stessa via N. Petrosino, via Belvedere e/o via Lauro Grotto, modificando qualche senso di marcia, istituendo dei divieti di sosta e migliorando l’incrocio dietro l’ex Clinica del Sole e l’incrocio accanto all’ Irno Center. Le strade esistono già, con poche modifiche a costo quasi zero, si può bypassare il passaggio a livello decongestionando via Irno; ovviamente il parcheggio in via Cucciniello resterebbe fruibile a tutti e anche il parcheggio dinanzi al ponte Rouen; istituire un senso unico in via Irno direzione Fratte, fino ad una rotatoria da costruirsi all’altezza dello svincolo di Fratte-zona Vitologatti, in cui tutti possano poi prendere la rampa già esistente della tangenziale in direzione Pontecagnano, mentre gli altri possano scendere verso via Irno o, meglio, verso la Lungoirno per andare al centro città, realizzando una sorta di movimento circolare-rotatorio delle auto che scorrerebbero senza soluzione di continuità; anche in questo caso i parcheggi resterebbero liberi; realizzare nei pressi del distributore IP, alle sue spalle o nello spazio adiacente ad esso, un cavalcavia che passi sopra il fiumicello e la ferrovia e si immetta subito di fronte alla nuova bretella di via N. Petrosino, evitando il passaggio a livello; anche in questo caso i parcheggi resterebbero liberi e indenni dai lavori e dal traffico; dalla stessa rampa della tangenziale che porta da Fratte all’uscita via Irno, se tecnicamente possibile, si potrebbe far partire una seconda rampa-ponte-cavalcavia sopra al distributore e al passaggio a livello, che sbocchi all’altezza della nuova bretella di via N.Petrosino, evitando così il passaggio a livello, e coloro che sono diretti a v. Irno potrebbero usare la nuova bretella; anche in questo caso i parcheggi resterebbero liberi; come ultima ipotesi, se si costruisce il cavalcavia così come pare attualmente, scavalcando il passaggio a livello e innestandosi sulla via del parcheggio di via Cucciniello, almeno scenda al livello della strada il prima possibile o addirittura più in basso del livello stradale attuale, mantenendosi il più vicino possibile alla linea ferroviaria e più lontano possibile dai palazzi, installando pannelli trasparenti fonoassorbenti, collocando zone verdi- aiuole, se possibile e lasciando disponibili almeno una parte dei posti auto attuali, quelli più a ridosso del palazzo civico 84 e successivo, oppure prevedere che i condomini del palazzo civico 84 e seguenti, possano contribuire a realizzare stalli riservati o, anche, a proprie spese eventualmente dei box auto pertinenziali, se possibile anche effettuando uno sterro in modo da realizzare box sotterranei e posti auto scoperti in superfice, eventualmente con sosta a pagamento in favore del Comune. «La soluzione messa in atto dalle Ferrovie e dal Comune rappresenta la soluzione più costosa e che stravolge maggiormente lo stato dei luoghi attuale, cambiando radicalmente i flussi di traffico della zona, stringendo il civico 84 e seguenti fra due strade con alti volumi di traffico veicolare, anche di tipo pesante abolendo ben due parcheggi per almeno 150/170 auto, consentendo un flusso ad alta velocità e molto più numeroso, sia di giorno che di notte, con gli inevitabili riflessi sulla qualità della vita dei residenti, a causa dei rumori e dei gas di scarico prodotti da un tale flusso veicolare; inoltre bisognerebbe anche considerare l’impatto che una tale opera potrebbe avere sulla staticità dei palazzi e dei muri di contenimento dei terrapieni attualmente esistenti in tale zona, tenendo presente che sono tutte opere datate almeno di circa 60 anni, e infine anche l’inevitabile deprezzamento delle costruzioni nella zona interessata da tale “cavalcavia-strada” che passerebbe addirittura a pochi metri da molti balconi e tetti e con via Irno dall’altro lato – hanno aggiunto dal comitato di quartiere – Confidiamo in un fattivo confronto con gli organi interessati, per conciliare le esigenze della comunità con le esigenze dei singoli cittadini e dei residenti della zona».