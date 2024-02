A seguito di una denuncia fatta dall’onorevole Teodoro Tascone i vigili dell’anti abusivismo dí Pontecagnano, hanno fatto una verifica al Maria Rosa, quartier generale della Salernitana, al fine di verificarne liceità edilizia ed urbanistica dei manufatti esistenti, non che dell’intera struttura. Sulla notizia vige il massimo riserbo da parte dell’amministrazione comunale che avrebbe mosso i propri passi dopo l’esposto presentato. Quella proprietà era già oggetto di controlli con la precedente amministrazione Lanzara ma il fascicolo sarebbe stato messo in naftalina. Tanto è vero che una fetta di terreno della zona, pare di proprietà della Curia, passò alla Salernitana di Lotito per usucapione, tanto che la società creò un nuovo campo di gioco. ;a cosa ha smosso le acque in una zona dove decine di richieste di realizzazioni di nuove strutture sono state bocciate? Di certo le dichiarazioni della società granata di voler costruire proprio al Maria Rosa (come correttamente si chiama) il suo quartier generale, pare l’ultima intervista di Milan che parlava di ruspe al lavoro, ha fatto scattare l’esposto. da qui la visita dei vigili urbani, secondo alcune indiscrezioni, che hanno verificato lo stato esistente. In teoria questo rapporto finale dovrà essere confrontato con la documentazione esistente e verificare se sono stati presentati progetti e se la zona può essere oggetto di edificazione. Dopo tanto peregrinare di Iervolino, prima con il Comune di Salerno e le relatve trattative, poi l’acquisto del Quadrifoglio (pare che ci fu anche una stretta di mano con la proprietà), poi la marcia indietro e il tentativo di costruire nell’area dell’ex drive in. Altra trattativa abbandonata. Poi le ultime dichiarazioni per il Maria Rosa. Vedremo gli sviluppi.