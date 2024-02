Non fa drammi enormi il mister della Saleritana Fabio Liverani che analizza la sconfitta interna con il Monza a Dazn: Ho visto una gara combattuta fino al gol loro. Partita aperta, abbiamo avuto doppia occasione con Tchaouna, super Di Gregorio. Contro una grande squadra abbiamo fatto il match che dovevamo fare. Abbiamo delle difficoltà ma fino alla fine ci dobbiamo mettere la faccia. La squadra mi è piaciuta per 65 minuti, è stata viva. Poi dopo il gol c’è sempre un crollo. Ho visto voglia di fare poi il macigno di Maldini ha fatto il resto. La squadra è ultima da inizio torneo e vive una situazione di disagio. Mancano 12 partite, cerchiamo di fare il massimo, ci prendiamo i fischi. Lavorare al massimo e cercare di prendere il meglio. Quello che non è entrato oggi magari entra sabato.