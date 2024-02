di Mario Rinaldi

La marcia di avvicinamento alle prossime elezioni comunali di Baronissi, sta iniziando a far delineare il quadro dei candidati che intenderanno scendere in campo. Tra questi l’attuale consigliere di maggioranza, Massimo Paolillo, che sarà schierato al fianco della candidata a sindaco Anna Petta.

Consigliere Paolillo, siete giunti al termine di questa consiliatura. Come valuta la sua prima esperienza in qualità di consigliere comunale di Baronissi?

“La mia prima esperienza è stata molto soddisfacente. E’ stato bello far parte di un gruppo di lavoro instancabile. Sono stati cinque anni intensi di lavoro, soprattutto nella fase pandemica che ci visti tutti uniti e coesi nell’impegno a risolvere le problematiche connesse all’emergenza sanitaria.

A giugno si torna alle urne e lei, consigliere, ha deciso di sostenere la candidata a sindaco Anna Petta. Può spiegarci le motivazioni di questa sua scelta?

“Credo che in questo momento storico, la figura femminile deve essere al centro anche della politica e deve essere di esempio per tutte le donne in difficoltà e vittime di violenza. L’onestà e la lealtà di Anna Petta, prima ancora delle capacità politiche, mi hanno convinto per questa scelta di campo. La storia personale, il radicamento sul territorio, l’esperienza e le qualità personali, in uno alla sua autenticità, rappresentano i sani principi che la politica deve esprimere e rappresentare nel nostro territorio”.

Anna Petta ha ottenuto il sostegno di gran parte della maggioranza amministrativa e anche quello dei Consiglieri del gruppo “Uniamoci”. Come valuta questi accordi?

“Il risultato ed il sostegno ottenuto dalla maggioranza è frutto di un intenso lavoro svolto insieme negli anni che ha consolidato anche un rapporto di amicizia. L’intesa con il gruppo “Uniamoci” ha molti aspetti positivi ed, in particolar modo, mi riferisco a Luca Galdi, capogruppo dell’opposizione, con il quale condividiamo una lunga amicizia, il quale, in questi cinque anni, ha sempre collaborato con l’amministrazione, condividendone anche alcuni atti ed, in particolar modo, durante la fase pandemica. Anche nelle commissioni ha sempre avuto un approccio costruttivo nelle decisioni e non oppositivo, salvaguardando l’interesse del territorio”.

Lei, nel corso dell’ultima consiliatura, ha prestato molta attenzione alla valorizzazione delle frazioni ed è stato attivo nell’associazionismo. Può riferirci, in sintesi, i risultati delle sue attività?

“Rivendico quale grande risultato per le frazioni, i lavori relativi all’edilizia scolastica, in particolar modo, del plesso di Aiello; la valorizzazione di alcuni parchi e delle piazze. Tanto è stato fatto ma ancora tanto bisogna fare. Mi riferisco, in particolar modo, alla necessità di ammodernamento della rete fognaria ormai obsoleta nelle frazioni alte, oltre al rifacimento del manto stradale, il quale ha già registrato molti interventi. I cittadini delle frazioni hanno pari dignità del centro abitato. Provengo dal mondo dell’associazionismo e ne sono stato sempre fautore. Le associazioni del territorio, dopo la pausa dovuta alla pandemia, hanno ripreso, con ancora più intensità, le relative attività. L’Amministrazione è stata sempre vicina alle associazioni, supportando e promuovendone le relative iniziative, molte di grande successo”.

Cosa si attende da queste elezioni? Se dovesse essere rieletto quali sono le sue aspirazioni?

“Il mio obiettivo è lavorare per risolvere le problematiche del territorio. E’ necessario un impegno ancora più intenso per affrontare le questioni ancora irrisolte”. Un Paolillo con le idee molto chiare e con l’obiettivo di riconfermarsi anche in questa nuova avventura politica.