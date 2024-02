“Ho presentato due proposte di legge, a maggio e novembre 2022. Sulla base di un confronto con gli amministratori locali, mi era stato chiesto un impegno in Parlamento che avevo concretizzato, appunto, con proposte chiare”. A dirlo il deputato Piero De Luca, questa mattina, a margine della presentazione, a Palazzo di Città a Salerno, dell’Accademia politica Senatus, una scuola di formazione politica che ha come principale obiettivo quello di avvicinare giovani e non verso l’impegno civico e politico “E’ necessario rendere più equilibrata e sicura non solo la viabilità in Costiera Amalfitana ma in tutti i siti patrimonio Unesco. Sono molto contento e soddisfatto perché siamo riusciti ad approvare una mia proposta di legge. La paternità è chiara ma non è quello il tema. L’importante è che abbiamo ottenuto un risultato decisivo per rendere più sicura la mobilità in un sito straordinario. Questo necessiterà ovviamente di un impegno della Regione che dovrà delimitare i criteri per poter realizzare le aree,sarà necessario un accordo vincolante della Prefettura e la Ztl non potrà superare i cinque mesi l’anno come periodo massimo stabilito. Oggi pomeriggio, per questo motivo, incontreremo tutti gli amministratori della Costiera Amalfitana, con i rappresentanti di Regione e Provincia per cominciare ad avviare il percorso che ci consenta di rendere più sicura la circolazione in quel territorio”, conclude Piero De Luca.