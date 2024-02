Era apparso fin da subito un qualcosa di molto strano con tanti lati oscuri. Non è il più classico dei femminicidi e nemmeno si tratta di un uxoricidio a cui fa seguito il suicidio. Vincenzo Carnicelli, il marito, ha ucciso Annalisa Rizzo, la moglie? Oppure Vincenzo Carnicelli voleva uccidere la moglie che si è difesa e ha ferito a morte il consorte? O, ancora, marito uccide la moglie e poi si toglie la vita perché sopraffatto dalla disperazione? Tanti, troppi gli interrogativi sull’efferato fatto di via Donizetti ad Agropoli. Ed è proprio in quella casa che ieri mattina il Reparto Investigazioni Scientifiche dei carabinieri di Roma e la Sezione Investigazioni Scientifiche di Salerno si sono recati per effettuare ulteriori rilievi ed altri controlli. Al momento, le uniche certezze sono quelle degli esami autoptici che il medico legale Adamo Maiese ha eseguito sui due corpi all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Dieci le coltellate sul corpo di lei di cui una fatale alla giugulare.

Una la ferita sul corpo di lui, probabilmente con un taglierino, al collo anche quella fatale. Lividi ed altre ferite, inoltre, sulle braccia e sul torace di Annalisa Rizzo. Al momento, si dovranno attendere gli esiti degli esami di ieri mattina e soprattutto capire se ci saranno o meno altri ed importanti dettagli. Elemento di cui si parlava, ma pista che pare essere stata ormai chiusa è quella della presenza di una terza persona che potrebbe avere partecipato a quello che potrebbe diventare un duplice omicidio. Figura chiave, inoltre, è quella della figlia della coppia. La tredicenne Alessandra che pare stesse dormendo nella stanza della madre mentre i genitori perdevano la vita. Anche su questa si sta indagando e sembra che la ragazzina non abbia sentito nulla. Davvero non ci sono state urla oppure la ragazza dormiva così profondamente da non avere sentito alcun rumore provenire dalla stanza accanto durante la colluttazione dei due adulti?