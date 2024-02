“Nel teledelirio del venerdì De Luca, vergognandosi di essere stato sbugiardato dal Presidente Meloni sulla mancanza strategica della sua spesa pubblica, ha affermato che io in un’intervista a Repubblica del 25 luglio 2022 avrei invitato a fare la campagna elettorale andando per sagre. Evidentemente De Luca non sa leggere perché mi veniva chiesto dal giornalista, visto che la campagna elettorale si sarebbe tenuta in tempo di vacanze estive per la caduta del Governo Draghi che De Luca sosteneva, che campagna sarebbe stata. Risposi che si dovevano raggiungere i cittadini nei luoghi di vacanza perché il fallimento politico del governo Draghi aveva determinato una situazione inedita con una campagna elettorale che si sarebbe tenuta in piena estate. Ora i luoghi di vacanza degli italiani sono le spiagge e gli eventi estivi, tra i quali anche le sagre”. Lo afferma il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, commissario regionale del partito in Campania. “De Luca anziché usare cose distorte per giustificare il suo clientelismo dica a quale sagra siamo stati in Campania con il Presidente Meloni che diversamente dai suoi leader del PD ha tenuto due comizi: il primo a Caserta e il secondo a Napoli presso l’arenile di Bagnoli. Poiché siamo giovanotti abbiamo buona memoria mentre De Luca o non sa leggere o vuole leggere male. Siamo abituati a letture di comodo, stracciarole come le chiama lui”.