Nuova iniziativa editoriale del quotidiano “la Città” diretto da Tommaso Siani. Il Calendario Ufficiale 2024 della US Salernitana 1919 sarà domani, sabato 24 febbraio, in distribuzione gratuita con il giornale “la Città” nelle edicole. Sfogliando il calendario scorrono negli scatti del fotografo Francesco Pecoraro le emozionanti immagini delle gare, dei calciatori e della tifoseria della Salernitana. Un regalo per i sostenitori della maglia granata nel giorno dell’importante gara allo stadio Arechi con il Monza.