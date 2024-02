Nonostante il monito del presidente Mattarella che prende le distanze dalla politica degli insulti alla quale ci ha abituato il presidente macchietta della regione Campania, Vincenzo De Luca, stamane abbiamo assistito a nuove offese personali nei confronti del premier, Giorgia Meloni. “Quello di De Luca e’ il proverbiale canto del cigno”. Lo dichiara in una nota Edmondo Cirielli, viceministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale. “Sa bene che non gode piu’ del consenso perche’ si e’ inceppata la macchina delle clientele politico istituzionali che lo ha sorretto nei peggiori dieci anni della storia della Campania; e sa bene di non godere piu’ del sostegno del suo Pd che lo considera ormai un fazzoletto sporco da cestinare. Si rassegni”, aggiunge