«Il Comune di Salerno, con la vicenda di piazza Cavour, ha dimostrato tutta la sua inadeguatezza». L’attacco arriva dal vice presidente di Noi Moderati alla Camera dei Deputati Pino Bicchielli dopo la decisione del Comunale di Salerno di “restituire piazza Cavour ai cittadini”. «È stata una decisione scellerata, anni di traffico, di disagi per gli automobilisti e per i cittadini per un’opera che, era chiaro fin dall’inizio, non sarebbe mai stata realizzata – ha aggiunto l’onorevole Bicchielli – Ci preoccupa non poco la semplicità con cui l’amministrazione procede su tematiche così importanti ma, ancor di più, ci preoccupano gli oltre tre milioni che il Comune di Salerno dovrà pagare entro i prossimi 15 giorni in virtù di un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale. Possibile che si sia arrivato a tutto questo senza intervenire per tempo? Negli anni, e questo lo ricordo bene, ci sono stati interventi dei consiglieri di opposizione, segnalazioni dei cittadini, richieste di delucidazioni tute rimaste inascoltate. Ecco, ritengo sia gravissimo un atteggiamento simile ma ritengo ancor più grave la decisione dell’assessore alla Sicurezza e alla Trasparenza di non presentarsi in giunta per non assumersi responsabilità. Non è stato eletto dal popolo, non è stato cacciato fuori come gli altri assessori tecnici, resta saldamente alla sua poltrona senza responsabilità e senza preoccupazione». Da qui la provocazione: «sarebbe opportuno che l’assessore alla Trasparenza rassegnasse le dimissioni così da consentire al sindaco, o per meglio dire forse al presidente De Luca, di eleggere un nuovo esponente in giunta che conosca davvero il valore del ruolo che ricopre, agendo di conseguenza». Proprio sul tema dell’ingiunzione di pagamento, il consigliere nonchè capogruppo di Forza Italia Roberto Celano ha presentato una richiesta di accesso agli atti per capire l’entità della situazione, mai dettagliata dalla maggioranza Napoli. Intanto i deputati salernitani Antonio D’Alessio di Azione e Franco Mari di Allenaza Verdi-Sinistra Italiana terranno un incontro questa mattina per fare chiarezza sui parcheggi di piazza Cavour.