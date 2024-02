Quella del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, davanti a Palazzo Chigi, “mi pare una smargiassata, ‘ci dovete uccidere’. Poi tra De Luca e i poliziotti, io sto dalla parte dei poliziotti, scelgo loro”, che “stanno facendo il loro dovere. De Luca stava facendo una manifestazione politica, usando un linguaggio non consono a un uomo che dovrebbe rappresentare le istituzioni. Il presidente di Regione deve avere un linguaggio da presidente di Regione, non fare il capopopolo insultando poliziotti e la presidente del Consiglio”. Lo ha detto il vicepremier e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, ospite di ‘Dritto e Rovescio’, in onda in prima serata su Retequattro