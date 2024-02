Spaccio di droga all’uscita di scuola, arrestato un ragazzino di 14 anni a Salerno. Ieri pomeriggio, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Salerno, all’uscita di un istituto superiore nel quartiere Mariconda, nella zona orientale di Salerno, hanno notato il quattordicenne che, con fare sospetto, si stava allontanando dal gruppo dei compagni di scuola, avendo tra le mani un involucro preso un attimo prima, dalla tasca. Cosi’, i militari dell’Arma hanno deciso di controllarlo, trovando droga nell’involucro e nelle sue tasche. Anche a casa, poi, hanno trovato hashish. In totale, sono stati sequestrati 118 grami di hashish, gia’ suddivisi in dosi, un bilancino di precisione e un coltello sporco di quella sostanza, utilizzato per tagliare i pezzi per la vendita. Il minorenne, incensurato, e’ stato accompagnato nel centro di prima accoglienza di Salerno. La sua posizione e’ al vaglio della Procura per i minorenni del capoluogo di provincia campano che procedera’ alla richiesta di convalida al gip del Tribunale per i minorenni, davanti al quale si terra’ l’interrogatorio nei prossimi giorni.