di Erika Noschese

Solo due le offerte presentate per la gestione del chiosco bar all’interno del Parco del Mercatello e solo una andrà alla fase successiva: verificare se tutto è in regola prima di passare all’affidamento. Si è conclusa così la gara del settore Verde del Comune di Salerno che ha visto partecipare la Fly Group Srl con sede in Salerno alla via Provinciale Aversana con sede in Salerno alla via Provinciale Aversana e la Creazione Ambienti Srl con sede in Salerno alla via R. Guariglia, società che gestisce il punto ristoro dello stadio Arechi.

L’Autorità di gara nel corso delle operazioni di esame della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti ha rilevato alcune omissioni o irregolarità della documentazione presentata e pertanto ha disposto l’ammissione del concorrente Fly Group alle successive fasi di gara e l’attivazione del soccorso istruttorio per il concorrente Creazioni Ambienti chiedendo allo stesso di produrre – a mezzo piattaforma e con firma digitale – documentazione relativa assegnando quale termine perentorio di riscontro il giorno 07/02/2024 alle ore 12 ma allo scadere dei termini nessun riscontro e pertanto l’Autorità di gara ha proposto la non ammissione dello stesso alle successive fasi della procedura. La concessione ha una durata prevista di cinque anni, eventualmente rinnovabili alla scadenza una sola volta e per ulteriori 5 anni, a decorrere dalla sottoscrizione della convenzione con un importo a base di gara del canone di concessione, per l’intero arco contrattuale, soggetto a rialzo è fissato in € 24.000,00 annui.