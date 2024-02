Ordinanza contingibile ed urgente del Sindaco Vincenzo Napoli, che dispone Chiusura dei Parchi, dei Giardini pubblici, delle aree Cimiteriali, della Piscina Comunale “Simone Vitale” e degli impianti sportivi comunali all’aperto per il giorno venerdì 23 febbraio 2024, tra le ore 7.00 e le ore 21.00, causa previste avverse condizioni meteo, in particolare per “Venti forti da sud-sud-ovest, con locali raffiche. Mare agitato, soprattutto lungo le coste esposte ai venti, con possibili mareggiate”.