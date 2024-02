La Salernitana sabato si gioca col Monza le residue chance di salvezza e il match si disputerà al cospetto di una discreta cornice di pubblico. La società del presidente Iervolino per la sfida coi brianzoli ha dato la possibilità agli abbonati di acquistare biglietti a prezzo ridotto per un amico in qualsiasi settore e, inoltre, ha deciso di confermare i ribassi già attuati contro l’Empoli. Fino a ieri sera erano 4600 (di cui 62 ospiti) i tagliandi staccati in prevendita. Oggi altri 1100 biglietti staccati per un totale di 5700 Dato al quale vanno aggiunti gli oltre 11 mila abbonati. Di conseguenza, all’Arechi sono attesi non meno di 16/17 mila spettatori. Ancora una volta, dunque, i tifosi granata sono pronti a fare la loro parte, a dimostrare vicinanza alla loro squadra del cuore in un momento estremamente importante. E di sicuro nell’arco dei 90 minuti non mancherà l’incitamento al team di Liverani, chiamato a ripagare l’affetto dei propri sostenitori con una prova ben diversa da quella offerta a San Siro.