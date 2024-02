“Abbiamo completamente riorganizzato i Fondi di coesione, perché i soldi non ci sono in Italia. Ma quando ci sono non un euro deve tornare indietro dei soldi che l’Europa e l’Italia mettono a disposizione. Questo ha fatto arrabbiare qualche governatore, perché evidentemente bisogna fare un po’ di casino per non far capire la verità, ma chi se ne frega sinceramente. Dobbiamo fare quello che è bene per i cittadini. Poi dicessero che sono… vabbè, a volte”. Lo ha detto la premier e leader di FdI Giorgia Meloni nel comizio a Cagliari con un implicito riferimento al governatore della Campania Vincenzo De Luca che le aveva dato della “stronza”.