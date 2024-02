“Un attacco vile ha colpito il ristorante solidale Raù di Angri, in provincia di Salerno. Sono vicina ai fondatori del laboratorio che si occupa di ragazzi autistici. Con quale coraggio, mi chiedo, si prende di mira un’attività del genere? Sono sicura che le forze dell’ordine arriveranno presto a individuare i responsabili”. Così l’eurodeputata Chiara Gemma (Fdi-Ecr) sul furto notturno avvenuto due giorni fa nella sede di Rau (Ragazzi autistici uniti ) ad Angri, dove i ladri hanno rotto una finestra e portato via un televisore dal centro. Gemma, all’uscita dall’aula del Parlamento europeo dove si sta illustrando la relazione della Corte dei Conti Europea di febbraio, ha aggiunto: “Rau non è solo un luogo di ristoro, ma di inclusione. Per questo sono vicina a Enzo Abate, fondatore de La Forza del Silenzio e a Imma Favarolo che gestisce la spin-off del progetto inclusivo di Casal di Principe”.