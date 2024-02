di Erika Noschese

Ci riprova Angelo Maddalo, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale, a ricucire lo strappo con Nicola Pellegrino, attuale presidente del consiglio comunale che dopo la presentazione della coalizione lo scorso 3 febbraio ha fatto non uno ma cento passi indietro annunciando, attraverso i canali social, la volontà di non proseguire con un percorso comune ma andare avanti divisi. A scatenare la polemica una cena: nei giorni scorsi infatti i dirigenti di Fratelli d’Italia sono stati a Bellizzi, a sostegno dell’impegno e della candidatura di Maddalo. «Sinceramente non ho capito cos’è successo, mi sento accusare attraverso i video dall’interlocutore politco Nicola Pellegrino di aver ufficializzato la mia candidatura a sindaco attraverso il partito Fratelli d’Italia. Ovviamente vi assicuro che non è così, smentisco questa notizia, non abbiamo ufficializzato nessuna candidatura nè la mia nè quella di altri. Probabilmente Nicola avrà equivocato una serata tra amici, sostenitori e anche membri del mio partito che ci ha visto aggregare, chiamare in causa il nostro territorio, il nostro Comune, gli amici e i sostenitori di sempre ma questo l’ho fatto per aggregare non solo attorno al mio gruppo ma anche a quello dell’amico Nicola Pellegrino visto che abbiamo suggellato un accordo in pubblica piazza – ha dichiarato Maddalo – Mi spiace Nicola abbia equivocato, avevo invitato anche lui a quella manifestazione ma ha preferito non esserci mentre era presente il caro amico Pino Salvioli (ex sindaco di Bellizzi, ndr), fautore di questa aggregazione con il solo obiettivo di tutelare la città”. Maddalo ha ribadito che “per me non è cambiato nulla – ha chiarito – Resto civico per quanto riguarda il progetto messo in campo così come detto fin dal primo momento. Mi dispiace che una cena tra sostenitori, amici e partito dove lo stesso Pellegrino è stato invitato abbia fatto scalpore. Sinceramente anche io avrei potuto equivocare le gigantografie di Nicola sparse per il paese ma ho creduto e credo nella buona fede del mio interlocutore. Insomma sgombriamo il campo da ogni dubbio e perplessità, invito e sfido Nicola Pellegrino e chi vorrà aggiungersi, alle primarie, così daremo voce al popolo e se vincerà lui o altri, io li sosterrò senza indugio, sperando che con me si adotti lo stesso metodo». Dunque il tentativo di ricucire lo strappo facendo scegliere ai cittadini a chi affidare il compito di guidare la città, in caso di vittorie. Proprio di recente, Pellegrino in una recente intervista ha dichiarato di essere contrario alle Primarie, strumento che invece sembra interessare gli elettori, in particolar modo i sostenitori di Maddalo che si dicono pronti a recarsi al voto per scegliere il nome del candidato alla carica di sindaco. Cosa accadrà? Al momento non è dato saperlo ma i tempi stringono ed è necessario mettere un punto definitivo in tempi rapidi per iniziare la vera campagna elettorale, tra la gente, nei quartieri per ascoltare le loro esigenze, le difficoltà che vivono.