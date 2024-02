“Abbiamo ancora un terzo di campionato da affrontare e crediamo in questa salvezza. La vicinanza di Petrucci e la nostra presenza qui oggi dimostra che la società è attenta e ci crede. Abbiamo ascoltato i due capitani (Fazio e Candreva ndr) e Fabio Liverani a cui diamo estrema fiducia ed operatività sul campo. Ci saranno decisioni importanti che abbiamo condiviso sia con l’allenatore che con il Direttore Sabatini”.

Sono queste le parole dell’Amministratore Delegato della Salernitana Maurizio Milan all’esterno del Mary Rosy dopo il blitz dirigenziale per assistere alla seduta di allenamento della squadra ma per ribadire soprattutto che non è tempo di mollare. Il numero due del Club intervistato dai cronisti ha anche parlato di futuro:

“La società non ha cambiato idea per una posizione in classifica. La Salernitana per noi è una sfida sportiva ma anche una sfida manageriale e d’impresa per cui sappiamo di poter vincere e perdere ma l’importante è rialzarsi, avere chiaro l’obiettivo ed andare avanti con molta determinazione. Ovvio che il campo non ci sta dando energia ed entusiasmo ma si va avanti in ogni caso con linearità a prescindere dal risultato finale di questo campionato”.

“Andremo avanti con i nostri progetti infrastrutturali, con le nostre analisi e riflessioni che avvengono in corso d’opera ma siamo fermamente concentrati su questo campionato che non è finito. Abbiamo una partita importante sabato e contiamo di fare bene”.

Provvedimenti per alcuni calciatori? “Questo lo deciderà il Direttore Sabatini ma restiamo vigili. Siamo tra le società che hanno emesso il maggior numero di multe verso i propri tesserati, ieri ne abbiamo comminate altre due ma per ragioni di riservatezza non diciamo verso chi per cui siamo un Club che non transige certi comportamenti”.