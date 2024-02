Il vicepresidente del Gruppo “Noi Moderati” alla Camera dei deputati, l’on. Pino Bicchielli, insieme alla capogruppo di FdI in commissione difesa, on. Paola Chiesa, ha incontrato a Beirut, presso la base Karantina, il comando impegnato nella missione bilaterale italiana in Libano, Mibil.

L’incontro avvenuto alla presenza del comandante della missione Mibil, il colonnello Sandro Iervolino, e dell’Ambasciatrice d’Italia in Libano, Nicoletta Bombardiere, a cui hanno partecipato anche gli altri vertici del comando, è stato l’occasione per portare la vicinanza del Parlamento italiano al contingente italiano impegnato nella delicata operazione, oggi ancora più critica dopo l’attacco di Hamas ad Israele del 7 ottobre scorso. Durante l’incontro ci si è soffermati su quanto la MIBIL sia cambiata unendo, ai tradizionali compiti addestrativi di supporto alle Forze di sicurezza libanesi, funzioni più complesse, quali quelle di cooperazione civile-militare con l’aiuto diretto alla popolazione civile e al contributo nel settore sanitario che sta diventando elemento essenziale della sanità libanese.

“E’ stato per me un onore incontrare, insieme alla collega Paola Chiesa, i nostri militari impegnati nella operazione Mibil a Beirut. Abbiamo verificato l’importanza strategica della missione e del suo contributo alla stabilità dell’area mediorientale soprattutto in questa delicata fase geopolitica. Con il comandante Sandro Iervolino abbiamo potuto apprezzare che alla storica componente addestrativa di supporto alle Forze di sicurezza libanesi, si sia aggiunto il sostegno alla popolazione, in uno dei momenti più difficili nella storia del Paese grazie alla cooperazione civile militare e all’assistenza sanitaria che hanno già avuto ottimi risultati nel 2023 e che saranno implementati nel 2024”, ha dichiarato il deputato Bicchielli al termine della visita.