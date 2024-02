Soddisfatto per aver portato a casa il risultato della proposta di legge presentata dopo il confronto con i Sindaci della Costiera. “La Commissione trasporti ha approvato un mio emendamento al provvedimento c.d. Codice della Strada che finalmente consente di istituire una ZTL extra urbana in aree di particolare rilevanza culturale, paesaggistica o naturalistica tutelate dall’Unesco. Spetterà alle Regioni definire la perimetrazione e i criteri di tali zone e bisognerà ottenere un parere vincolante della Prefettura. È un risultato importante di cui sono particolarmente orgoglioso perché riprende il contenuto di una mia specifica proposta di legge depositata alla Camera a seguito di un confronto con gli amministratori della Costiera Amalfitana. Sono orgoglioso di aver contribuito ad una rivoluzione, che consentirà l’istituzione di uno strumento utile a rendere più ragionevole e controllato il traffico veicolare in zone complesse da un punto di vista morfologico come la Costa d’Amalfi, migliorando la qualità delle condizioni di circolazione stradale e aumentando soprattutto il livello della sicurezza nella viabilità in aree meravigliose ma molto delicate del Paese, come le nostre aree costiere”.