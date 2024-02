di Erika Noschese

La città di Bellizzi avrà tre candidati sindaci. Proprio come anticipato attraverso queste colonne, è giunto al capolinea il tentativo di Angelo Maddalo e Nicola Pellegrino di unire le forze per un’unica grande coalizione, in contrapposizione all’amministrazione Volpe. Ad annunciarlo, dopo le indiscrezioni di queste ultime ore, l’attuale presidente del Consiglio Pellegrino che, tra le righe, accuse Maddalo, esponente di Fratelli d’Italia, di aver tentato il passo in avanti. «Ci sono tante domande in città riguardo all’alleanza tra me e Angelo Maddalo e il gruppo che rappresenta in consiglio comunale. Le risposte non le posso dare tutte, non tutte io almeno però posso darvi le mie risposte: noi avevamo l’idea di creare un percorso civico, un percorso unitario che superasse gli steccati di partito e tentasse di unire quanto più possibile tutta la comunità di Bellizzi in questo in questo percorso che ci condurrà l’8 e 9 di giugno – ha dichiarato Pellegrino attraverso i suoi canali social – Purtroppo per me, per noi ma auguro tantissima fortuna ad Angelo e al suo gruppo, questo percorso è stato interrotto poiché si è preferito seguire un percorso di natura partitica, di natura politica differente, legittimo nella maniera più assoluta, però cambiando il percorso che ci eravamo in qualche modo predestinati». Pellegrino sostiene che di recente «anche i vertici provinciali e regionali del partito hanno benedetto la candidatura di Angelo Mazzaro a candito sindaco di Fratelli d’Italia – ha aggiunto l’ex braccio destro di Volpe -Ben venga, tantissimi auguri, ma le idee erano un po’ diverse: queste idee parlano di accogliere, parlano di civismo, parlano di rappresentanza allargata di tutte le componenti della nostra comunità, non solo di una, non guardiamo a destra, non guardiamo a sinistra, non guardiamo al centro ma guardiamo a Bellizzi. La nostra deve essere una componente civica e noi abbiamo intenzione di portare avanti questo percorso quindi nelle prossime settimane io andrò avanti, noi andremo avanti e le porte rimangono aperte per chiunque voglia partecipare ad un percorso che deve essere esclusivamente civico, che lascia da parte l’appartenenza legittima a qualsiasi tipo di partito, ma che mette al centro solo ed esclusivamente Bellizzi ed il suo futuro. A scatenare la querelle secondo quanto emerso un incontro del coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia che nei giorni scorsi si è riunito proprio a Bellizzi con tutti i dirigenti di partito. Quella è stata l’occasione, senza dubbio, per lanciare ufficialmente la campagna elettorale. «E’ con immensa gratitudine che oggi mi rivolgo a quanti sono intervenuti alla serata organizzata per tutti i miei sostenitori. La vostra presenza è il motore che alimenta la mia determinazione. Ogni applauso, ogni sorriso sono il carburante che alimenta la mia volontà di fare la differenza. Insieme possiamo realizzare grandi cose. Grazie per il vostro sostegno incondizionato.Avanti insieme verso una Bellizzi nuova!», ha scritto Maddalo sui canali social in quell’occasione. Al momento, nessuna dichiarazione da parte dell’esponente di Fratelli d’Italia che non ha ancora commetato l’accaduto ma avrebbe smentito, secondo quanto emerso fino ad ora, le dichiarazioni di Pellegrino, ribadendo che da parte di Fratelli d’Italia non c’è stato alcun passo avanti.