LIBERTÀ E DEMOCRAZIA

In questi giorni abbiamo dato ampio spazio all’attacco che ha ricevuto la Cgil Salerno. Abbiamo raccontato i fatti, abbiamo e continueremo a schierarci dalla parte di chi è in difficoltà ma evidentemente ciò non è gradito ai cosiddetti No vax che proprio in questi minuti stanno prendendo di mira la nostra pagina Facebook e in particolar modo un articolo che riguarda il deputato salernitano Piero De Luca che, tramite una nota ufficiale, ha espresso solidarietà alla Cgil Salerno per il vile atto subìto. ci scusiamo per il disagio sperando che questi ignobili quaquaraqua possano presto stancarsi e ritornare alla loro vita, noiosa aggiungerei se hanno il tempo di attaccare chiunque.

Il direttore Tommaso D’Angelo, Erika Noschese e la redazione tutta.