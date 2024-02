Fulvio Martusciello smentisce le voci su una sua candidatura alla vicepresidenza di Forza Italia in vista del prossimo congresso nazionale. “Non sono candidato – ha detto Martusciello a margine della inaugurazione di una nuova sede del partito a Napoli – c’è Tajani che garantisce tutti, è il più giovane per mentalità e capacità di risoluzione dei problemi. I 109 delegati della Campania – ha aggiunto Martusciello – hanno firmato tutti per lui” Alla domanda di un giornalista su chi voteranno come vice segretario i delegati campani l’eurodeputato ha risposto: “Abbiamo sottoscritto la candidatura di Roberto Occhiuto che è l’immagine del Sud che lavora e non perde il proprio tempo a polemizzare”.