di Mario Rinaldi

Il Partito Democratico non ha ancora presentato le proprie scelte, ma a Baronissi la campagna elettorale, di fatto, è già iniziata. Lo dimostra un post, pubblicato sul profilo social della candidata a sindaco Anna Petta, che la ritrae sotto al Convento di Baronissi insieme a sette amministratori dell’attuale maggioranza: gli assessori Alfonso Farina e Giuseppe Giordano, il presidente del Consiglio Comunale Giuseppe Sabatino e i consiglieri comunali Mariachiara Barrella, Carlo Gaiano e Giuseppe Pasquile. In pratica, Petta ha dalla sua parte un gruppo coeso e compatto composto da ben 3 assessori (metà dell’attuale Giunta), il presidente dell’assise e ben 7 consiglieri comunali. Oltre ai tre sopra indicati figurano anche quelli appartenenti al gruppo “Uniamoci” composto da Luca Galdi, Maria De Caro, Serafino De Salvo e Sabatino Ingino. Rimane in bilico la posizione dell’assessore Marco Picarone, che sembra essersi ridimensionato rispetto alle iniziali aspirazioni, con i riflettori che si sono improvvisamente spenti sulla sua figura. Eppure, in una intervista rilasciata al nostro quotidiano, Picarone aveva mostrato la chiara volontà di voler scendere in campo per dare delle risposte a coloro che in questi anni hanno mostrato fiducia nei suoi confronti, attribuendogli un numero di preferenze tali da farlo nominare quale membro dell’attuale giunta comunale. Non si sono ancora espressi altri due esponenti dem: i consiglieri Elisa Galdi e Luisa Genovese. Si presume che possano sostenere Picarone nel caso l’assessore alle Politiche Sociali intenda ufficializzare la sua candidatura. Battitori liberi, in questa fase di organizzazione delle coalizioni, restano l’assessore Maria Sarno, la consigliera Agnese Coppola Negri e il consigliere Vincenzo Melchiorre. Nel frattempo, il post di Petta specifica, con decisione, le posizioni degli attuali amministratori che hanno già fatto la loro scelta di campo. “La forza di un gruppo – si legge nel post – sta nella condivisione spontanea di progetti e di programmi, frutto di un confronto leale e sincero, nato dall’esigenza di portare avanti un metodo di amministrare che sia vicino, sempre e comunque, alle reali esigenze dei Cittadini. L’ascolto è un valore assoluto, come anche la capacità di fare sintesi e di decidere”. Vengono anche specificate le decisioni di coloro che hanno voluto sostenere Petta, compreso il gruppo del consigliere Luca Galdi. “È proprio per questi motivi – si legge ancora – che un gruppo di assessori e consiglieri di maggioranza, da tempo, mi ha indicato come candidato Sindaco per le prossime elezioni amministrative. Ed è per tali ragioni che il gruppo di Luca Galdi, insieme all’Associazione Uniamoci, hanno sposato il nostro progetto politico ed amministrativo. I numeri in politica se non sono tutto, sono tanto. E lo sono ancora di più quando esprimono la maggioranza di una comunità, come quella di Baronissi, che merita un grande futuro”. “La campagna elettorale è già iniziata – conclude Petta – così come anche gli sterili attacchi, ai quali rispondiamo, come sempre, con l’onestà e la coerenza che ci caratterizzano. Parleremo con tutti i cittadini, partendo dalle frazioni che, ben conosciamo, sin dalla nostra infanzia. Siamo pronti a confrontarci con tutti, nessuno escluso, se vi è una condivisione di progetti e di regole. Il nostro obiettivo è stato e sarà sempre l’interesse di tutti i cittadini di Baronissi”. L’altro candidato a sindaco certo, al momento, resta Tony Siniscalco, esponente del centrodestra di Fratelli d’Italia. In attesa di altri scenari, che ben presto dovrebbero delinearsi.