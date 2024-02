Di Francesca Papalino*

Il 22 febbraio nella aula consiliare di Vietri sul mare, alla presenza del sindaco Giovanni De Simone, verrà firmato l’atto costitutivo di una nuova associazione, nata quasi naturalmente all’indomani della scomparsa di mio figlio Antonio Senatore, in quella maledetta notte a cavallo tra il 23 e il 24 settembre scorso. La scelta di costituire questa Associazione dedicata a mio figlio Antonio, ragazzo positivo, pieno di vita e di spirito di iniziativa, che tanto ha saputo dare al prossimo e tanto è riuscito a farsi amare dagli altri, è nata dalla volontà di ricordarlo attraverso le sue passioni. La musica, innanzitutto, che lo ha stregato fin da piccolo e che ha segnato i suoi studi e il suo percorso di avvicinamento al mondo del lavoro, e lo sport, con il tifo viscerale per la sua squadra del cuore, la Salernitana. L’Associazione, infatti, sarà impegnata nell’organizzazione, in partnership con soggetti specializzati, di concorsi musicali, concerti, laboratori strumentali, ma anche di incontri e gare sportive e attività sportive intese come mezzo di formazione psico-fisica dei giovani. L’altro tema che ho sentito di dover porre al centro dell’attività di questa Associazione è stato quello della sicurezza stradale, alla luce delle circostanze che hanno portato alla sua scomparsa. Proprio allora ho conosciuto numerose storie di persone che avevano avuto un destino simile a quello di mio figlio e ho realizzato che è necessario lavorare sul tema della sicurezza stradale ed è indispensabile farlo su due fronti. Da un lato bisognerà sensibilizzare le Istituzioni affinché garantiscano la sicurezza delle strade: il lavoro dell’Associazione, si concentrerà proprio dalla strada, il cui manto è in condizione disastrose, dove ha perso la vita Antonio, con l’obiettivo che per essa si giunga ad una attribuzione di competenza precisa, che consenta di sistemarla e renderla sicura, ma si pone un obiettivo più generale che è quello di una manutenzione e una gestione della rete stradale diretta a garantire la sicurezza degli utenti. L’altro filone di lavoro dell’Associazione verterà sull’informazione e sensibilizzazione alla conoscenza e al rispetto delle regole per la sicurezza stradale da parte degli utenti. In tutto ciò mi rivolgerò innanzitutto ai giovani, ma non solo. Questa attività si concretizzerà attraverso l’organizzazione e l’erogazione diretta o indiretta di formazione scolastica ed extra-scolastica in materia di sicurezza stradale, al fine di promuovere tra i cittadini, in modalità diverse a seconda delle età, l’importanza di assumere comportamenti responsabili come utenti della strada. Questi temi sono tutti condensati all’interno del logo dell’Associazione che è stato disegnato da una sua compagna d’infanzia di Antonio che frequenta il Liceo artistico Sabatini di Salerno.

*Mamma di Antonio Senatore