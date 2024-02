di Nino Petrone

La Treccani recita: “Dignità è la condizione di modalità omtologica e morale in l’uomo è posto dalla sua natura umana e insieme il rispetto che per tale natura gli é dovuto e che egli deve a se stesso”.Nello stesso autorevole vocabolario si legge:” Incapacità é la mancanza di capacità attitudine ad apprendere, di far bene, di insegnare o comunque a fare qualcosa nell’ambito del proprio lavoro”. Qui potremmo anche chiudere se gli interessati capissero o facessero finta di non capire. Ma consentitemi di aggiungere un paio di cosette. La prima è di origine matematica. Il recente 4-0 condito da un palo e una traversa è un primato che travalica il pur famigerato 8-2 di Bergamo. La seconda sta a pennello nella parola vergogna. Ed ancora Treccani chiarisce:” Vergogna è fatto o comportamento di persone per quello che hanno fatto”.

Difficile, quasi impossibile stabilire a chi spetti la precedenza tra tecnico e giocatori. Ma in fondo non ha grande importanza.

Resta il mistero Sabatini e collaboratori. Il povero Walter continua ad essere perseguitato da una iella che definire leggendaria è puro eufemismo. Almeno sulla carta l’organico esiste per far rifiorire un sottile filo di speranza nella salvezza, ovviamente sempre che le squadre che ci precedono incoccino anch’esse in una serie negativa. Del resto, non sono le partite tipo S. Siro da vincere. Quella batosta da record prendiamola cosí, siamo un po’ attori, facciamo spallucce e amen.

Augh.