Claudio Gubitosi, fondatore del festival di Giffoni ieri al teatro Sannazaro per la seconda mobilitazione lanciata dal presidente della Campania dedicata al comparto regionale della cultura ha lanciato un ulteriore grido d’allarme, mettendo in forse il festival di Giffoni.

«La nostra è una macchina complessa, siamo molto preoccupati per questo ritardo. Chiediamo la possibilità di continuare a esistere. Siamo qui non per De Luca ma con De Luca: il presidente sta portando avanti una battaglia civile e democratica».