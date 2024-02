Ore 21.45. Parco San Giacomo, Angri. Incendio locali adibiti a garage. Le fiamme hanno interessato una parte dello stabile al piano interrato ma l’alta temperatura ha arrecato danni ai piani superiori per cui è stato necessario lo sgombro del primo piano per cedimento del solaio. Non risultano feritie le cause sono da accertare. Sul posto la squadra del Distaccamento Vigili del Fuoco di Nocera e l’Autobotte sempre di Nocera. Ancora in corso le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.