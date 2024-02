“Le dichiarazioni di Crippa tradiscono la vera natura della Lega. Non riescono a staccarsi dal legame con Putin, la cui difesa d’ufficio e’ del tutto fuori luogo e fuori tempo. La voce di Navalny, morto per le sue idee di liberta’, non si spegne ma continuera’ a risuonare con forza”. Lo afferma Piero De Luca del Pd