«Ho partecipato, insieme ad un’ampia delegazione di consiglieri ed amministratori comunali, alla manifestazione indetta da Regione Campania ed Anci per ottenere lo sblocco dei fondi di coesione e contro il progetto di autonomia differenziata». Lo ha detto attraverso i canali social il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli che, accompagnato da consiglieri e assessori della sua maggioranza, è partito alla volta di Roma, a bordo di un autobus, verosimilmente pagato dalla Regione Campania. «Ancora una volta, il Governo Meloni si dimostra nemico del Meridione d’Italia, bloccando l’erogazione dei fondi destinati alla Campania per infrastrutture, servizi, cultura. Dopo lo scippo dei fondi del PNRR ancora uno schiaffo alle nostre comunità, nonostante le nostre capacità progettuali, logistiche ed amministrative – ha aggiunto il primo cittadino del capoluogo di provincia – Siamo contrari anche allo scellerato progetto di autonomia differenziata che distrugge l’unità nazionale e determina pesantissime discriminazioni tra cittadini. Continueremo la mobilitazione democratica e la battaglia in ogni sede al fianco del Presidente Vincenzo De Luca ed insieme a tutti i colleghi sindaci ed amministratori presenti a centinaia a difesa dei nostri concittadini e dei nostri territori».