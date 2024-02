Gli esponenti “del Governo Meloni-Badoglio ieri se ne erano scappati tutti”. Così Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, durante il suo intervento alla manifestazione contro l’autonomia e per lo sblocco dei fondi sviluppo e coesione in corso a Napoli, in riferimento all’impossibilità ieri a Roma di essere ricevuto da rappresentanti del Governo.