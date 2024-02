I danni provocati dal maltempo al “Palatulimieri” di Salerno stanno provocando seri disagi alla Campolongo Hospital Roller Salerno, storica società salernitana di hockey su pista che, senza un celere intervento, rischia l’esclusione dai campionati federali.

A denunciare la situazione è stata la stessa Ch Roller Salerno che in data 16 febbraio ha scritto ai responsabili dell’ufficio direzione impianti sportivi del Comune di Salerno, al sindaco Vincenzo Napoli e al presidente della Commissione Sport, Rino Avella.

“Ancora una volta, a causa delle incessanti piogge della settimana scorsa, la cabina elettrica del Palatulimieri ha subito danni, provocando guasti all’illuminazione e alla caldaia della struttura per cui, ad oggi, la pista di gioco è scarsamente illuminata e nelle docce manca l’acqua calda”, hanno spiegato i rappresentanti della società salernitana che, per il momento, hanno dovuto sospendere gli allenamenti e chiedere il rinvio della partita del campionato di serie A2 contro il Versilia Forte dei Marmi che, da calendario, si sarebbe dovuta disputare sabato 17 febbraio.

La situazione, tuttavia, potrebbe non essere risolta a stretto giro. “Da comunicazione telefonica con funzionari della direzione impianti sportivi – spiega la società – si è appreso che non sarebbe possibile disputare anche la prossima gara del campionato di serie A2, prevista per sabato 2 marzo, in quanto i tempi del ripristino dell’impianto potrebbero essere lunghi. Al momento non siamo in grado di fare una valutazione e programmazione sia degli allenamenti che delle partite ufficiali. Purtroppo il calendario nazionale di Hockeypista non ci consentirebbe altri rinvii nelle categorie “A2” e “B”. Una situazione così grave comporterebbe sicuramente l’esclusione della società dalla Federazione Italiana Sport Rotellistici con notevoli danni sportivi, economici e di immagine”, l’affondo della Campolongo Hospital Roller Salerno che, anche grazie all’impegno e alla passione del patron Gianfranco Camisa, da oltre 40 anni rappresenta la città nel panorama sportivo nazionale e internazionale.

Il club, oltre all’hockey su pista, svolge anche pattinaggio artistico e corsa su pista, per un totale di circa 200 atleti che sono costretti ad allenarsi in una struttura fatiscente ormai da anni. “Abbiamo sempre onorato i pagamenti, arrivando a corrispondere fino a 3mila euro al mese per l’utilizzo della struttura – denunciano i dirigenti della Ch Roller Salerno -. Non ci siamo mai lamentati, nonostante l’impianto versi da tempo in una condizione di abbandono. Nel tempo sono stati effettuati piccoli interventi di manutenzione che, purtroppo, non possono essere considerati sufficienti per una società che disputa il campionato di serie A e che ospita atleti provenienti da ogni parte d’Italia”.

Sul capo della Ch Roller Salerno, tra l’altro, pende un’altra questione irrisolta: la scorsa settimana la società ha scritto al Comune di Salerno per chiedere chiarimenti sul futuro del Palatulimieri, palazzetto che dovrebbe essere abbattuto per consentire la realizzazione dello stadio provvisorio per le partite della Salernitana. “Anche su questo fronte – chiosa la Roller Salerno – non abbiamo ancora avuto alcun riscontro o rassicurazione. Se questo è il modo di fare sport a Salerno, ne prendiamo atto”.