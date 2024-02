di Jacopo Tafuri

In un periodo di crisi continue ci si può chiedere se esiste un qualche sistema che supporti, affianchi e/o aiuti l’imprenditore nelle problematiche che la sua azienda può incontrare durante il proprio sviluppo. Ci imbattiamo in Smart Business Lab, una società che ha inventato il “Business Mentoring” una decina di anni fa e che promette di affiancare gli imprenditori per migliorare i processi di gestione aziendale.

Al fine di avere una migliore comprensione di questa tipologia di supporto all’imprenditoria ci rivolgiamo a . Vincenzo Carotenuto, Mentor di Smart Business Lab.

Di cosa si occupa Vincenzo Carotenuto ?

Mi occupo di formazione e consulenza per “ imprese ed imprenditori”!

Quali sono i servizi che si possono richiedere, cosa ci si può aspettare contattandola?

Ogni giorno l’imprenditore si pone molte domande su come ottimizzare i risultati aziendali, su come orientare la crescita per continuare a garantire un’adeguata redditività all’azienda, questo anche se i bilanci evidenziano risultati positivi e, a maggior ragione, quando la performance dell’azienda non è soddisfacente nasce l’esigenza di disporre di informazioni che supportino sia le decisioni operative sia le scelte strategiche.

Siamo quindi in grado di fornire e di costruire insieme all’imprenditore documenti previsionali e reportistiche settimanali e annuali per controllare l’andamento e analizzare gli scostamenti del periodo di riferimento. Tutto il sistema di reporting sarà costruito “tailor made”: costruito su misura in base all’esigenze della società che si rivolge a noi.

Il nostro know how in ambito economico e finanziario permette di comprendere in anticipo le potenziali problematiche trovando soluzioni rapide ed efficaci.

Il controllo di gestione ed il budgeting sono indubbiamente strumenti essenziali al fine di una corretta pianificazione fiscale nel medio-lungo termine, così come un’accurata analisi fiscale è indispensabile per comprendere meglio la reale redditività di un piano di investimenti, una costante stima dei cash flow (flussi di cassa) può essere elemento di grande utilità nell’ambito della valutazione di un’azienda. Inoltre, la sinergia tra le aree Financial e Operation, permette di conseguire risultati inaspettati che fanno sicuramente la differenza.

Quali sono gli obiettivi che si intende raggiungere con questo approccio?

L’obiettivo finale è di creare dei processi per rendere l’azienda indipendente dall’imprenditore,

Il Mentor si colloca come solido punto di riferimento dell’imprenditore, affiancandolo nelle scelte gestionali di maggiore rilievo, offrendo consulenza che genera valore, con la massima professionalità e riservatezza.

La passione del Mentor per questo lavoro è un elemento fondamentale a garanzia di ogni servizio prestato.

Ci fa qualche esempio pratico di applicazione del metodo, in quale attività possiamo ritrovarlo applicato ?

Nel 2021 grazie ai Fratelli Vanacore e all’aiuto di un altro socio abbiamo dato vita ad un Format Food Retail specializzato nell’automatizzazione della Pizza di Gragnano, il focus e l’obiettivo è verticalizzare in Italia con svariati punti vendita, vogliamo essere il Mc Donald della pizza, il metodo è applicato monitorando i Kpi (Key Performance Indicator, indici chiave di prestazione che evidenziano se l’azienda sta raggiungendo gli obiettivi che si è proposta), il controllo economico di gestione, budget, forecast (previsione) e tutti gli altri strumenti atti a mantenere il controllo delle nostre attività soprattutto non lavorandoci in presenza ma sotto sistema di procedura e automatizzazione.

Di quali figure avete bisogno?

Non necessitiamo di figure specializzate; come detto in precedenza, grazie ad intuito e precedure rodate e standardizzate, abbiamo ingegnerizzato un lavoro che permette di fare a meno di figure professionali specializzate come quella del pizzaiolo e del rosticciere. Procedure che definiamo “a prova di talento”!

Quante imprese può gestire un imprenditore con questo metodo?

L’imprenditore deve collocarsi ai vertici dell’azienda e non nell’azienda, deve rendersi inutile sul piano operativo e lavorare sulla strategia ed evoluzione della stessa senza perderne il controllo.

Secondo la nostra esperienza un imprenditore può gestire fino a venti strutture diverse se riesce a pianificare, delegare efficientemente le procedure e controllare tutte le fasi di gestione economica e marketing “Key words”.

La domanda che l’imprenditore si deve porre è “come cambierebbe la tua vita” se avessi un’impresa che non deve per forza dipendere da te per funzionare al meglio.

