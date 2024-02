Turnover ridotto per Inzaghi verso la Champions. Davanti c’è sempre Lautaro con Thuram, cambiano le fasce con Dumfries e Carlos Augusto. De Vrij al posto dell’infortunato Acerbi, Frattesi va in panchina. Debutto sulla panchina granata per Liverani, che punta sulla coppia Dia-Tchaouna e recupera dall’inizio Boateng.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi

SALERNITANA (3-4-1-2): Ochoa; Pellegrino, Boateng, Pasalidis; Sambia, Coulibaly, Basic, Zanoli; Candreva; Dia, Tchaouna. All. Liverani