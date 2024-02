“Il Consiglio comunale di Benevento, per primo in Campania, si è espresso contro la riforma dell’autonomia differenziata. Per questa ragione e poiché condivido le forti perplessità sulla riforma, del resto evidenziate anche dalla Chiesa italiana, ho partecipato stamane alla manifestazione di Roma. Ma devo dissociarmi dai modi e dalle forme che ad un certo momento la protesta ha assunto”. Lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella, questa mattina presente a Roma all’iniziativa indetta dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca contro l’autonomia differenziata e il blocco del fondi Fsc. “Il Rubicone del sacrale rispetto delle istituzioni e delle persone che le incarnano – aggiunge Mastella – non può e non deve essere oltrepassato: quando si trascende e si viola il confine del rispetto reciproco, del bon ton e del buon gusto Clemente Mastella non c’è. La mia cultura è della mediazione in vista della soluzione ai problemi e della mitezza: il resto non mi appartiene. Esprimo solidarietà alla premier Giorgia Meloni. Spero che le arrivino le scuse; capita ogni tanto di andare oltre la grammatica necessaria, con eccessi. Tuttavia dico anche che questo tipo di atteggiamenti produrranno effetti collaterali sul piano politico; la riforma del terzo mandato per i governatori allo stato, dopo oggi, è morta”,