È di un consigliere comunale di maggioranza la Jeep gialla che quotidianamente sosta nell’atrio di Palazzo di Città tra il complice silenzio dell’amministrazione, senza alcun rispetto per il bene comune. La denuncia, più e più volte, è partita dai Figli delle Chiancarelle che hanno provato a chiedere spiegazioni o quanto meno a sollecitare maggioranza e opposizione ma senza alcun riscontro. Una scena che indigna ogni giorno cittadini e commercianti, costretti a pagare cifre eccessive per lasciare l’auto in sosta.