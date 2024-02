“Segnalo che sono in corso lavori finalizzati probabilmente alla canalizzazione dei sottoservizi comunali di una pluviale privata inesistente in via Piedimonte (con l’inevitabile rottura della pavimentazione appena rifatta nel progetto di riqualificazione del borgo) per opportuni approfondimenti si sollecitano le signorie loro a verificare se esiste una pratica aperta nel privato interessato, con relativo pagamento degli oneri previsti per legge, e a verificare se detto lavoro e regolarmente inserito nel progetto generale di rifacimento dei sottoservizi denominato lavori di riqualificazione del patrimonio architettonico del borgo rurale di Monte Cicerale”.

Con queste parole, un privato cittadino ha denunciato quello che sembrava essere un abuso. Le forze dell’ordine sono prontamente intervenute e in seguito anche il direttore dei lavori. Pare, infatti, che il professionista non abbia autorizzato tale intervento. Inoltre, siamo sempre nel campo delle ipotesi, sia stato interrotto il tubo che sarebbe servito per far passare illuminazione su strada e non la fibra. Inoltre il pozzetto è già pieno di acqua con potenziale pericolo di infiltrazioni alla cantina vicina. Elemento importante, si aggiunge, che il tutto sia legato ad una proprietà riconducibile ai piani alti dell’amministrazione ciceralese, oggi guidata dal sindaco Giorgio Ruggiero, espressione di un’unica lista che ha raccolto varie anime politiche del paese, candidatisi insieme per superare le divisioni e per poter amministrare.

All’inizio della prossima settimana, e anche qui il condizionale rimane d’obbligo, pare si interverrà per il ripristino dello stato delle cose. Nel frattempo, però, le indagini per individuare i responsabili potrebbero partire anche perché c’è stato il relativo sopralluogo da parte delle forze dell’ordine che avrebbero constatato l’illecito. A conclusione di quanto scritto e denunciato, poi, parrebbe che in quel di Cicerale ci sia molto da dire per delle situazioni non del tutto chiare.