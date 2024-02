Anche il difensore Dylan Bronn, tolto dalla lista over per fare spazio a Manolas, lascia la Salernitana con qualche settimana di ritardo rispetto alla chiusura del calciomercato. Poteva essere ceduto soltanto all’estero e così sarà: nelle ultime ore di mercato svizzero – che chiude stasera – il difensore tunisino è stato prelevato in prestito secco dal Servette, formazione della massima serie elvetica attualmente al secondo posto in classifica ed in corsa ancora in Conference League. Il club granata ha facilmente trovato l’accordo e risparmierà così l’ingaggio del calciatore almeno fino a giugno.Il giocatore dell’algoritmo voluto in estate in granata da Iervolino e De Sanctis Trivante Stewart saluta la Salernitana. L’attaccante giamaicano classe 2000 si accasa all’estero, dove era ancora possibile fare operazioni in entrata. Da oggi indosserà la casacca dell’FK Javor-Matis Ivanjica, formazione attualmente tredicesima nella massima serie della Serbia,