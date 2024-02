Anche Carnevale non ha fatto eccezione all’amore per i granata, stavolta è stata la provincia a scendere in campo con un carro interamente dedicato alla Salernitana. Il merito? Dei ragazzi del club Rione Podestà e di tanti supporters che hanno ribadito, qualora ce ne fosse bisogno, che Pontecagnano è solo e unicamente un feudo granata. “Avanti Bersagliera” la scritta in bella vista, con un enorme ippocampo e famiglie e bambini al seguito in un clima davvero emozionante. Scatenati i tifosi quando, a Piazza Sabato, riecheggiava la canzone “Freed From Desire”. Qualche tifosa di vecchia data si è addirittura commossa “perchè la Salernitana è parte essenziale della nostra vita. Stiamo soffrendo, ma l’amore non conosce categoria”.