Ai microfoni della testata sportiva News.Superscommesse.it, Pasquale Foggia, ex calciatore, tra le tante, di Lazio, Sampdoria e Salernitana e oggi dirigente sportivo, ha parlato del delicato momento dei granata. In questo estratto dell’intervista, Foggia si dice dispiaciuto per l’esonero di Filippo Inzaghi,ritenendo la scelta “del tutto immeritata”.

La Salernitana è stata l’ultima squadra della sua carriera da calciatore. Dopo l’esonero di Sousa, ecco quello di Filippo Inzaghi. Secondo lei, il neo allenatore Liverani può ancora giocarsela per salvarsi? I campani occupano l’ultimo posto in classifica, ci sono 14 partite tuttora da disputare ed i punti di distanza dalla zona salvezza sono 6-7.

“I punti cominciano essere tanti, troppi.(…) Quindi, pur essendo convinto che la Salernitana lotterà con orgoglio, sarà difficilissimo salvarsi. Vorrei poi esternare tutto il mio dispiacere per l’esonero di Pippo (Inzaghi, ndr), che è stato del tutto immeritato”.