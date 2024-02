Pagani/Sant’Egidio del Monte Albino. Ancora strade di sangue in provincia di Salerno e ancora una volta le arterie dell’Agro nocerino diventano crocevia del lutto. A perdere la vita ieri pomeriggio un noto ristoratore di Sant’Egidio del Monte Albino, il 41enne Marco Parlato (titolare del Mari’ Mari’ in via Perone sl confine con Pagani), finito rovinosamente a terra mentre in sella al suo scooter bianco evitando l’investimento di un cane comparso dal nulla lungo via Carlo Tramontano a Pagani ha perso l’equilibrio ed è finito a terra battendo la testa violentemente. Per lui non c’è stato nulla da fare, è morto quasi suo colpo. I sanitari del 118 appartenenti alla Croce Azzurra hanno fatto tutto il possibile per rianimarlo ma ogni tentativo è risultato vano. Il sinistro ieri intorno alle 14, quando Marco Parlato stava rientrando a casa per il pranzo. Forse l’altra velocità, forse una distrazione, non si sarebbe accorto di un cane che è comparso dal nulla: ha evitato l’impatto nei pressi di un distributore di carburante ma ha perso l’equilibrio sbattendo violentemente a terra davanti agli occhi di qualche presente e di alcuni automobilisti. Sono stati loro ad allertare i soccorsi che con i carabinieri della locale tenenza sono giunti immediatamente sul posto. Il corpo del 41enne, che ha fatto un volo di diversi metri prima di cadere sull’asfalto, era adagiato in strada immobile. Sul posto anche il sindaco di Pagani Lello De Prisco. Subito si è pensato che fosse accaduto qualcosa di irreparabile, ipotesi confermata dalle prime cure del caso prestate allo scooterista. Morto. Sul posto è arrivato anche il magistrato di turno presso il Tribunale di Nocera Inferiore con il medico legale per l’esame esterno sul corpo della vittima poi la salma ey starà trasferita in ospedale a Nocera Inferiore a disposizione della procura nocerina che dovrà decidere se optare per l’esame autoptico oppure già oggi restituire io corpo alla famiglia. Parlato lascia la compagna e due figli piccoli.

E a causa della grave tragedia, il Comune di Sant’Egidio ha sospeso tutti gli eventi previsti per il Carnevale “In segno di lutto e di rispetto per il dolore che ha colpito la sua famiglia e l’intera comunità di Sant’Egidio del Monte Albino, l’Amministrazione comunale, d’intesa con gli organizzatori, ha deciso di disporre la sospensione immediata di tutti gli eventi’, ha fatto sapere il Comune guidato dal sindaco Antonio Lamura.