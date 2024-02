Il Magnifico Rettore dell’Università “G. Fortunato”, prof. Giuseppe Acocella ha dichiarato che – nell’ambito delle numerose iniziative aperte alla società che l’Ateneo promuove e ospita, il convegno di mercoledì prossimo rappresenta un’apertura verso il giornalismo on line corrispondente alla vocazione più profonda della Università telematica che da Benevento si irradia su tutto il territorio nazionale. L’esperimento di “Resistenze quotidiane” si sta consolidando ed affermando in virtù dei nuovi orizzonti che un giornalismo qualificato può produrre per una società informata e culturalmente matura. Il giornalismo on line – a partire da questa esperienza che oggi si presenta – guarda a nuove prospettive e ad un futuro di sviluppo culturale avanzato”.

Andrea Manzi, direttore del magazine online RQ-Resistenze Quotidiane, introdurrà i lavori, illustrando la genesi e l’elaborazione dell’innovativa proposta editoriale, dopodiché si aprirà un confronto tra esperti sulla prospettiva del web e delle sue opportunità tecnologiche e culturali, al fine di implementare le traiettorie del Civic journalism e approdare a nuove forme di Partecipatory journalism, che si concretizzino in un costante dialogo e in una quotidiana “conversazione” con l’utenza.

Il professore Alfonso Amendola, docente di Sociologia dei processi culturali (Unisa), parlerà di “Creatività giovanile e cultura online”; il professore Vincenzo Salerno, docente di Letterature comparate (Unisa) si soffermerà su “Lo specchio del poeta – Racconti letterari online”. Entrambi i relatori sono consulenti editoriali di Resistenze Quotidiane e racconteranno la loro esperienza nel nuovo magazine, che sarà presentato per la prima volta al pubblico proprio nell’incontro patrocinato dall’UniFortunato.

Seguiranno gli interventi della professoressa Silvia Siniscalchi, docente di Geografia (Unisa), sul tema “ Il concetto di valore nella comunicazione geografica pubblica e multimediale” e del dottore Donato Zoppo, scrittore e conduttore radiofonico, su “Saggi e onde: scrittura e radio tra passato e futuro”.

All’incontro parteciperà, in collegamento da Roma, il giornalista e scrittore Luigi Contu, direttore dell’Agenzia Ansa.

Il coordinamento della manifestazione sarà del giornalista Dott.Alfredo Salzano, responsabile dell’Ufficio stampa e Relazione esterne di UniFortunato.