Tragico incidente stradale a Pagani, in provincia di Salerno, intorno alle 14. Un uomo a vordo di uno scooter, Marco Parlato, 40 anni, è morto nel tentativo di scansare un cane che stava attraversando la strada. L’impatto è stato fatale. Marco è morto sul colpo. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e i carabinieri della tenenza di Pagani. Il sindaco Raffaele De Prisco, appresa la notizia, si è precipitato sul posto esprimendo vicinanza alla famiglia.

A Sant’Egidio, paese d’origine della vittima, il Comune ha deciso di annullare tutti gli eventi previsti per il Carnevale: “Poco fa, un nostro giovane concittadino ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto a Pagani. In segno di lutto e di rispetto per il dolore che ha colpito la sua famiglia e l’intera comunità di Sant’Egidio del Monte Albino, l’Amministrazione comunale, d’intesa con gli organizzatori, ha deciso di disporre la sospensione immediata di tutti gli eventi previsti per il Carnevale”