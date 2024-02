– Il centrodestra campano insorge contro due manifesti, uno firmato dal Pd beneventano e uno dal M5s, che riportano le foto di alcuni dei senatori della maggioranza che hanno votato a favore dell’autonomia differenziata. “Liste di proscrizione”, commenta uno degli effigiati, Antonio Iannone, commissario di FdI in Campania. Nel manifesto dei dem sanniti ci sono 35 foto-francobollo dei senatori di maggioranza eletti nel Meridione, con cognomi e partito di appartenenza, e la scritta “La Destra spacca l’Italia e tradisce il Sud”. In quello con il simbolo del M5s compaiono invece solo i sette senatori campani, indicati con nome, cognome e partito. “Il manifesto del Pd con foto di tutti i senatori di centrodestra è una vergognosa lista di proscrizione di chi ha distrutto l’Italia ed il Sud senza mai fare nulla che non fossero disastri. Oggi vorrebbero ribaltare la loro condizione di falliti politici con una banale e volgare strumentalizzazione. Ma gli italiani e i meridionali non sono stupidi come il Pd li ritiene”, afferma Iannone chiedendosi infine “se le foto sono state disposte in ordine di preferenza dato da De Luca”. Per il deputato campano della Lega Gianpiero Zinzi è “una iniziativa vergognosa e al limite di ogni principio democratico di cui evidentemente la sinistra è priva. Ci auguriamo che Schlein e Conte si dissocino immediatamente da un linciaggio indegno commesso ai danni di rappresentanti delle istituzioni, additati come traditori”.

https://trust.ansa.it/29a159d9ebeda04478529e197372f78c896b6b8194291950aeaf17d9ec17700a