Ennesimo attestato d’amore di Walter Sabatini, direttore generale della Salernitana, per la tifoseria granata.

In un messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram ha scritto: “Inizio a credere nell’esistenza della nuova di Fantozzzi….come se non bastasse dopo la vertebra fratturata lo scorso mese ieri sera ho deciso di fratturarmi anche una gamba, dunque per chi mi vedrà nel prossimo mese non vi spaventate (som veramente brutto), per Salerno mi bastano cuore e testa“.

E poi ha chiosato. “Posso vivere anche senza polmoni, vertebre e gambe finchè ho Salerno”.