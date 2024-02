“In questi giorni continuiamo a verificare dati sull’attuazione del Pnrr davvero preoccupanti, che dimostrano come il Governo fino ad oggi sia stato del tutto fallimentare al riguardo”. Lo afferma Piero De Luca deputato del Partito democratico. “Il 75% delle opere monitorate dalla piattaforma ReGis registrano un ritardo e solo il 7,4% dei fondi del Piano previsti per il 2023 e’ stato correttamente utilizzato (dati OpenPolis). Come se non bastasse anche la Corte dei Conti – a proposito dell’attuazione del Pnrr – parla di irregolarita’ nell’uso delle risorse, nella percezione dei contributi e soprattutto di ritardi legati alla burocrazia. Dopo i tagli drammatici ai progetti per i comuni, gli asili e la sanita’, questo Governo sta insabbiando anche l’attuazione dei progetti ancora in essere. Piu’ va avanti la fase di “messa a terra” del Recovery, insomma, e piu’ emergono tutte le lacune e le incompetenze di questa destra, capace solo di scaricare le responsabilita’ sugli enti locali, che si ritrovano sotto organico e senza le energie che servirebbero. Per colpa del Governo – conclude – l’Italia rischia di ‘bucare’ un’occasione storica e questo e’ davvero inaccettabile”.