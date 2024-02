Fabio Liverani è ufficialmente il nuovo allenatore della Salernitana.

La società granata ha annunciato la sua nomina attraverso una nota ufficiale.

Liverani, tecnico romano, assume la guida tecnica della prima squadra dopo l’esonero di Pippo Inzaghi, avvenuto a seguito della sconfitta casalinga contro l’Empoli12. Liverani, che ha iniziato la sua carriera di allenatore al Genoa in Serie B nella stagione 2013-2014, ha avuto esperienze anche in Inghilterra al Leyton Orient e in Italia alla Ternana e al Lecce.

Proprio con il Lecce, ha guidato la squadra al doppio salto dalla Serie C alla Serie A durante le stagioni 2017-2019. Successivamente, ha allenato il Parma nel 2021 e il Cagliari nel 2022, raccogliendo esperienze in massima serie3.

La Salernitana, attualmente ultima in classifica con 13 punti accumulati in 24 giornate (2 vittorie, 7 pareggi e 15 sconfitte), affronterà la capolista Interal Meazza nel prossimo incontro.

Un vero e proprio battesimo di fuoco per Liverani, che cercherà di compiere il miracolo salvezza per la squadra granata3.

La presentazione ufficiale di Fabio Liverani è prevista per oggi alle ore 12:30 in una conferenza stampa presso la sala stampa dello stadio “Arechi”

Sarà interessante vedere come il nuovo allenatore affronterà questa sfida e quali strategie adotterà per migliorare le prestazioni della squadra.