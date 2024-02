di Mario Rinaldi

C’è attesa per l’attivazione della piattaforma informatica per la gestione delle pratiche edilizie, il cui obiettivo principale è quello di velocizzare e snellire le procedure burocratiche e dare così risposte ad un problema affannoso più volte sollevato proprio dall’ordine dei geometri della provincia di Salerno. A chiedere con grande determinazione l’attivazione di questo indispensabile strumento telematico è stato proprio il presidente del Collegio dei Geometri di Salerno, Gino Parisi, il quale, recependo e facendosi portavoce delle esigenze dei professionisti del settore di competenza, ha instaurato proficui contatti ed un costante dialogo con l’assessore all’urbanistica del Comune di Salerno, Dario Loffredo che ha dato massima disponibilità a dare risposte immediate. Insieme all’esponente istituzionale, il presidente del Collegio dei Geometri, ha voluto promuovere una modalità attraverso la quale si potesse rendere più agile e solerte, per cittadini e professionisti, la consultazione e la gestione dei documenti edili relativi alle pratiche edilizie del comune salernitano grazie all’adozione di specifici software. “Ritengo – dichiara il presidente Parisi – sia indispensabile introdurre la digitalizzazione delle pratiche edilizie conformandosi a quanto prescritto dalla legge nazionale sull’informatizzazione della Pubblica amministrazione. Il progetto in atto presenta l’obiettivo primario di ridurre drasticamente i tempi di attesa di chi deve realizzare un intervento edilizio attraverso richieste di permessi per costruire, istanze della cila ecc, grazie anche a un percorso condiviso con gli ordini professionali di riferimento”. L’attivazione della piattaforma informatica in questione, rappresenta un processo di dematerializzazione e sburocratizzazione delle vecchie pratiche con conseguente abbattimento di tempistiche prolungate e onerosi costi procedurali. Il passaggio a questa nuova piattaforma permette l’adeguamento ai nuovi sistemi di autenticazione (SPID, CNS e CIE), introducendo un nuovo servizio online di accesso alla Banca dati edilizia privata e rende più snella la comunicazione tra gli uffici comunali. La piattaforma presenterà nuove utili funzionalità: la visura delle pratiche digitalizzate per i tecnici, la possibilità di fare pagamenti online, la possibilità di compilare il form per la richiesta di informazioni online e molto altro. “Questa è un’operazione essenziale per il nostro Ente; un intervento che risponde all’esigenza di cittadini e professionisti di snellire nel modo più funzionale ed efficiente possibile i processi burocratici di accesso ed invio delle pratiche edilizie – afferma il presidente Parisi – L’efficienza di questo nuovo sistema non va incontro solo alle necessità di abbattimento dei tempi, ma offre anche consistenti vantaggi di natura economica. Innanzitutto la digitalizzazione verrà svolta utilizzando risorse proprie dell’Amministrazione, sia finanziarie che di personale, consentendo un abbassamento notevole dei costi che, in caso di affidamento ad una ditta esterna sarebbero saliti a cifre sicuramente più imponenti. In più, la creazione di una piattaforma online permetterà l’eliminazione dei costi di archiviazione e quelli necessari per consultare le pratiche pregresse”. La completa digitalizzazione delle pratiche edili-urbanistiche, verrà inoltre arricchita dalle informazioni descrittive di ogni pratica e conservazione a norma di legge; un intervento imponente che testimonia la volontà di dare ascolto e di coinvolgere cittadini, imprese e professionisti.