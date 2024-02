“L’Anci è l’Associazione dei Comuni d’Italia. Di tutti i Comuni. E’ un ente terzo, ma perde ogni terzietà con l’invito alla manifestazione del 16 febbraio contro il Governo in cui campeggiano in bella vista i loghi di Regione Campania e Anci fatto dal governatore De Luca: la protesta altro non è che il lancio ufficiale della sua campagna elettorale per un terzo mandato, vietato dalla legge. L’Associazione regionale guidata dal sindaco Marino ha già più volte dimostrato, in altre occasioni, di seguire logiche politiche e non istituzionali; intollerabile che il sindaco di Caserta si schieri al fianco di una persona che ha fatto dell’insulto e del dileggio la propria cifra politica. E se la Regione Campania è ormai totalmente asservita al suo tribuno, a prescindere dai risultati ottenuti per tutti i campani, non possiamo tollerare che lo stesso accada con un ente il cui scopo istituzionale è quello di prendere la parti di tutti gli oltre 8 mila comuni italiani, non solo quelle scelte dai suoi vertici”. Lo dice il vicepresidente del gruppo parlamentare Noi moderati alla Camera dei Deputati, Pino Bicchielli che interviene dopo quanto accaduto per la manifestazione del 16 febbraio con il logo dell’ente sui manifesti.